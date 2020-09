UDAN 4.0: केंद्र सरकार ने छोटे और मंझोले शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए उड़े देश का आम नागरिक (Ude Desh Ka Aam Nagarik) नामक क्षेत्रीय संपर्क की योजना शुरू की है। सरकार ने इसके तहत 78 नए रूट्स पर उड़ान योजना को मंजूरी दी है। इसके जरिए लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। इस स्कीम में भोपाल से बिलासपुर रूट को शामिल किया गया है।

देश के सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों से संपर्क बढ़ाने के लिए इन नए रूट्स को शामिल किया गया है। इस स्कीम का मुख्य रूप से लाभ पूर्वात्तर इलाकों, पहाड़ी इलाकों और द्वीपों पर रहने वाले लोगों को मिलेगा। इसके जरिए उन्हें फ्लाइट कनेक्टिविटी मिलेगी।

RCS UDAN flies higher!#UDAN 4.0 is ready to go.

78 additional routes have now been approved, taking the total number of sanctioned routes to 766.

18 unserved/underserved airports would be connected to metro cities like Delhi, Kolkata, Kochi, etc. pic.twitter.com/Vda7qgEfN6

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 25, 2020