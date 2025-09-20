उधमपुर में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सेना के एक जवान ने दिया अपना बलिदान, सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी

एजेंसी, नईदिल्ली: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के सेओज धार इलाके में शुक्रवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। यह इलाका डोडा-उधमपुर की सीमा पर स्थित है। फायरिंग में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान की शहादत के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान तेज कर दिया।

मुठभेड़ के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त इस मुठभेड़ के बाद उधमपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। खासकर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षाबलों ने रातभर इलाके को घेरकर रखा और सुबह होते ही फिर से ऑपरेशन शुरू किया। इस अभियान में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है।