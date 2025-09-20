उधमपुर में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सेना के एक जवान ने दिया अपना बलिदान, सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी

एजेंसी, नईदिल्ली: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के सेओज धार इलाके में शुक्रवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। यह इलाका डोडा-उधमपुर की सीमा पर स्थित है। फायरिंग में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान की शहादत के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान तेज कर दिया।
इस मुठभेड़ के बाद उधमपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। खासकर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षाबलों ने रातभर इलाके को घेरकर रखा और सुबह होते ही फिर से ऑपरेशन शुरू किया। इस अभियान में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है।
इलाके में 2-3 आतंकी छिपे होने की आशंका है। सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मिलकर संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं।
#WATCH | Udhampur, J&K: Security tightened in Udhampur district, especially on Jammu-Srinagar National Highway, after an encounter broke out between security forces and terrorists in Seoj Dhar area of Udhampur District, at Doda-Udhampur Border last evening.
(Visuals deferred by… pic.twitter.com/YP2uB8UtMd
— ANI (@ANI) September 20, 2025
यह घटना ऐसे समय हुई है जब हाल ही में 8 सितंबर को कुलगाम जिले के गुड्डर इलाके में हुए ऑपरेशन में भी दो जवान शहीद हो गए थे। उस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी मारे गए थे, जिनमें से एक शोपियां का आमिर अहमद डार और दूसरा विदेशी आतंकी रहमान भाई था। आमिर का नाम सुरक्षा एजेंसियों की 14 वांछित आतंकियों की सूची में शामिल था।
जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी हलचल को देखते हुए सुरक्षा बल अब कड़े अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की बड़ी घटना को रोका जा सके।
