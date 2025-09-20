मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उधमपुर में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सेना के एक जवान ने दिया अपना बलिदान, सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी

    Udhampur Encounter: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ ने हालात तनावपूर्ण बना दिए हैं। शुक्रवार देर शाम डोडा-उधमपुर सीमा पर सेओज धार इलाके में जैश के आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग की, जिसमें एक जवान बलिदान हो गए। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर ड्रोन और स्निफर डॉग्स के जरिए आतंकियों की तलाश तेज कर दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 11:02:23 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 11:18:10 AM (IST)
    उधमपुर में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सेना के एक जवान ने दिया अपना बलिदान, सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी
    उधमपुर मुठभेड़ में जवान शहीद

    HighLights

    1. उधमपुर मुठभेड़ में जवान शहीद
    2. जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कड़ी सुरक्षा
    3. किश्तवाड़ में जारी है एनकाउंटर

    एजेंसी, नईदिल्ली: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के सेओज धार इलाके में शुक्रवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। यह इलाका डोडा-उधमपुर की सीमा पर स्थित है। फायरिंग में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान की शहादत के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान तेज कर दिया।

    naidunia_image

    मुठभेड़ के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त

    इस मुठभेड़ के बाद उधमपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। खासकर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षाबलों ने रातभर इलाके को घेरकर रखा और सुबह होते ही फिर से ऑपरेशन शुरू किया। इस अभियान में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है।

    इलाके में 2-3 आतंकी छिपे होने की आशंका है। सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मिलकर संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं।

    कुलगाम मुठभेड़ की गूंज

    यह घटना ऐसे समय हुई है जब हाल ही में 8 सितंबर को कुलगाम जिले के गुड्‌डर इलाके में हुए ऑपरेशन में भी दो जवान शहीद हो गए थे। उस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी मारे गए थे, जिनमें से एक शोपियां का आमिर अहमद डार और दूसरा विदेशी आतंकी रहमान भाई था। आमिर का नाम सुरक्षा एजेंसियों की 14 वांछित आतंकियों की सूची में शामिल था।

    जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी हलचल को देखते हुए सुरक्षा बल अब कड़े अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की बड़ी घटना को रोका जा सके।

    यह भी पढ़ें- BJP विधायक को चुनावी वादा याद दिलाना युवक को पड़ा भारी... मारे इतने लाठी-डंडे की टूट गए दोनों पैर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.