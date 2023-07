Udupi Video Case: कर्नाटक के उडुपी पैरामेडिल कॉलेज से वॉशरूम में छात्रा का वीडियो बनाए जाने के मामले में भाजपा सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ हमलावर है। बीजेपी नेता सीटी रवि ने घटना को लेकर राज्य गृह मंत्री पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के आने के बाद टुकड़े-टुकड़े गैंग सक्रिय हैं। उडुपी घटना को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि यह बहुत छोटा मुद्धा है। क्या यह छोटा मुद्दा हो सकता है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, शुक्रवार को गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उडुपी कॉलेज के वॉशरूम में वीडियो बनाने की घटना पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर उनके बयान को अनुचित व्याख्य करने का आरोप भी लगाया।

कर्नाटक के उडुपी जिले स्थित एक प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में बाथरूम में एक छात्रा का वीडियो बनाने के आरोप में तीन छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तीनों लड़कियों को शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी गई। वहीं, भाजपा कार्यकर्ता शकुंतला एचएस को गिरफ्तार किया गया।

#WATCH | BJP leader CT Ravi says, "After this Government (Karnataka Government) came, the 'tukde tukde gangs' are active...Regarding the Udupi incident, the Karnataka Home Minister said that it is a very small issue. Can it be a small issue?..." pic.twitter.com/I8iaGPx0sP

— ANI (@ANI) July 30, 2023