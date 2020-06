Aadhaar Card अब देश में लोगों की पहचान का दूसरा नाम बन गया है। इसके बिना अब सरकारी के साथ ही प्राइवेट कंपनियों व अन्य जगहों पर आधार कार्ड जरूरी हो गया है। ऐसे में लोगों के लिए अपने आधार कार्ड और आधार नंबर को सुरक्षित रखना जरूरी है। हालांकि, UIDAI ने लोगों की सुविधा के लिए वर्चुअल आधार नंबर या ई-आधार नबंर की सुविधा भी दी है। इसी के साथ यह लोगों को वक्त वक्त पर अपडेट अपडेट भी करता रहता है। इसी कड़ी में यूआईडीएआई ने एक और बड़ा अलर्ट जारी किया है।

अपने इस अलर्ट में UIDAI ने लोगों को 12 अंकों के आधार नंबर को लेकर अलर्ट किया है। इसमें कहा गया है कि आपको दिया जाने वाला या मिलने वाला 12 अंकों का आधार नंबर जरूरी नहीं है कि असल हो। ऐसे में पहले जांच लें कि जो नंबर दिया गया है वो आधार नंबर ही या नहीं। इस तरह आप अपने साथ होने वाले किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकते हैं।

ऐसे करें पता नंबर असली है या नहीं

UIDAI ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि कैसे आप 12 अंकों के नंबर को पहचान सकते हैं कि यह आधार नंबर है या नहीं। इसके लिए UIDAI ने ट्वीट कर पूरी प्रक्रिया बताई है। अपने ट्वीट में उसने यह भी बताया है कि आप कैसे चेक करें कि आपका नंबर डिएक्टिवेट तो नहीं हो गया।

Not every 12-digit number is Aadhaar. Verify any presented Aadhaar from your #mAadhaar app.

Read more about the importance of verifying any Aadhaar here: https://t.co/inXqLFqKyz pic.twitter.com/l0DKlbOyau

— Aadhaar (@UIDAI) May 27, 2020