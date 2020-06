आधार कार्ड (Aadhaar Card) देश के हर नागरिक के लिए एक अहम दस्तावेज बन गया है। कई सरकारी कामों मे भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। आधार कार्ड नंबर से की मदद से कोई काम करने की सूरत में हर बार वैरिफिकेशन के लिए एक OTP नंबर भी आता है। यह नंबर हमेशा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आता है। ये ओटीपी नंबर बेहद महत्वपूर्ण होता है और UIDAI इस नंबर को किसी से भी साझा न करने की सलाह देता है। आपका मोबाइल नंबर अगर UIDAI के पास रजिस्टर्ड है तो उसी नंबर पर ओटीपी आता है। UIDAI ने आधार ओटीपी से जुड़ी कई जरूरी जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की हैं।

ओटीपी नंबर न करें साझा

UIDAI ने ट्वीट करते हुए लोगों को सलाह दी है कि वे अपना ओटीपी नंबर किसी से भी साझा करने से बचें। कई बार ऐसा करने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। UIDAI के अनुसार ओटीपी की मदद से घर बैठे ही आधार से जुड़े कई जरूरी काम निपटाए जा सकते हैं। आधार नंबर की मदद से कोई भी काम करने की सूरत में एक ओटीपी नंबर आता है जो वैरिफिकेशन के लिए आता है। mAadhaar App के इस्तेमाल के लिए भी मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना अनिवार्य है जिस पर ओटीपी आएगा।

#AadhaarEssentials

Aadhaar OTP is a convenient and powerful tool to use Aadhaar authentication from anywhere. Use it yourself. Never share it with anyone else for use on your behalf. To check the mobile number on which you will receive Aadhaar OTP, see: https://t.co/cEMwEaiN2C pic.twitter.com/9f9ijZtlQE

— Aadhaar (@UIDAI) June 11, 2020