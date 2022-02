यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज भी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मौजूदा हालात के विभिन्‍न पहलुओं पर मंथन किया गया। इस बैठक में आला अधिकारी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स अरिंदम बागची ने एक बयान में आगे बताया प्रधान मंत्री ने कहा कि विभिन्न देशों में उनके विशेष दूतों के रूप में चार वरिष्ठ मंत्रियों की यात्रा निकासी प्रयासों को सक्रिय करेगी। यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार इस मामले को कितनी प्राथमिकता देती है। प्रधान मंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर मानवीय स्थिति से निपटने के लिए यूक्रेन को राहत आपूर्ति की पहली खेप कल भेजी जाएगी। दुनिया के एक परिवार होने के भारत के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर, पीएम मोदी ने कहा कि भारत पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की मदद करेगा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सहायता मांग सकते हैं।

रविवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी ही एक बैठक की थी और सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ भारतीय छात्रों की सुरक्षि‍त निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद हो गया है। इस वजह से भारत यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगी सीमा चौकियों के जरिए निकाल रहा है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों को कीव में रेलवे स्टेशन पहुंचने की सलाह दी।

भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारतीय नागरिक यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों की ओर जाएं। यूक्रेन के पश्चिमी शहरों में भारतीय अधिकारी उन्‍हें निकालने में मदद करेंगे। इससे पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक की थी जिसमें चार केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचकर भारतीयों की सुरक्षित निकासी में समन्वय की जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया।

केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के मुताबिक किरेन रिजिजू स्लोवाकिया में, हरदीप पुरी हंगरी, वीके सिंह पोलैंड जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोलदोवा में वहां की सरकारों के साथ तालमेल बिठाएंगे। पीएम मोदी ने भारतीयों की सुरक्षित और जल्‍द वापसी सुनिश्चित करने को कहा है।

Prime Minister pointed that the visit of four senior ministers as his Special Envoys to various nations will energize the evacuation efforts. It is reflective of the priority the government attaches to this matter: MEA Spox Arindam Bagchi

