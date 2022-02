Ukraine Crisis: 'ऑपरेशन गंगा' के तहत 250 छात्रों को लेकर संडे को दिल्ली पहुंचेगी दूसरी उड़ान

'ऑपरेशन गंगा' के तहत 250 छात्रों को लेकर दूसरी उड़ान कल दिल्ली पहुंचेगी। विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने ट्विटर पर कहा कि 219 भारतीय नागरिकों के साथ एआइ 1944 की उड़ान रोमानिया से भारत पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी निकासी उड़ान एआइ 1942 और तीसरी निकासी उड़ान एआइ 1940 के क्रमश: बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से रविवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर लौटने की उम्मीद है। बुखारेस्ट से दूसरी निकासी उड़ान 250 भारतीयों को लेकर वहां से रवाना हो चुकी है।

इससे पहले एयर इंडिया की पहली निकासी उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से शनिवार दोपहर 219 भारतीय नागरिकों को लेकर देर शाम मुंबई पहुंच गई। रूसी सैन्य हमले के कारण यूक्रेन में फंस गए ये लोग किसी तरह सीमा पारकर पड़ोसी देश रोमानिया पहुंच गए थे। अन्य फंसे लोगों के लिए सरकार ने शनिवार को दो ओर विमान भेजे हैं जिनमें से एक बुखारेस्ट और दूसरा एक अन्य पड़ोसी देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में उतरा।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सड़क मार्ग से यूक्रेन-रोमानिया सीमा और यूक्रेन-हंगरी सीमा पर पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों को दूतावासों के अधिकारी क्रमश: बुखारेस्ट और बुडापेस्ट ले गए हैं ताकि उन्हें एयर इंडिया की उड़ानों में निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि पहली निकासी उड़ान एआइ 1944 बुखारेस्ट से 1.55 बजे (भारतीय मानक समय) 219 भारतीयों के साथ रवाना हुई। शनिवार रात साढ़े आठ बजे के करीब यह मुंबई हवाई अड्डे पर उतर गई। हवाई अड्डे पर इन लोगों की अगवानी पीयूष गोयल ने की।

"I was really scared but thanks to the Indian government we reached safely. We were the first ones to be rescued. The government took action within a couple of days," said a student Akanksha Rawat who returned from Ukraine pic.twitter.com/OdwGdsSYSe — ANI (@ANI) February 26, 2022

"We are proud of our country and the govt of India. We hope the remaining students are brought back as soon as possible," said a student Dhara Vora who returned from Ukraine pic.twitter.com/241va5C4TV — ANI (@ANI) February 26, 2022

44 students of Gujarat who arrived in Mumbai from Ukraine today are being brought to their state by two buses of Gujarat State Road Transport Corporation pic.twitter.com/la4YHgxVSN — ANI (@ANI) February 26, 2022

Posted By: Navodit Saktawat