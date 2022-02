Ukraine Russia Crisis: यूक्रेन में रूस के हमलों का आज (शनिवार) तीसरा दिन है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है। अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों के साथ पहली उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हुई। विदेश मंत्री ने बताया कि हम प्रगति कर रहे हैं। हमारी टीमें 24 घंटे ज़मीन पर काम कर रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 4000 से ज्यादा लोग वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों को वहां से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन का एयरस्पेस बंद है इसलिए हम भूमि मार्गों का उपयोग कर रहे।

छात्रों को लाने का खर्च सरकार उठाएगी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत सरकार अपने खर्च पर लाएगी। वहां से कई लोग आ भी चुके थे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की है। उन्हें यहां सुरक्षित लाने की व्यवस्था चल रही है। हम चाहते हैं कि हालात सामान्य हो।

India stands by its commitment to protecting its citizens. As Ukraine's airspace is closed, we are using land routes and working with other countries to extricate our citizens. PM has been clear on this issue that the ministries have to be people-centric: MoS MEA Meenakashi Lekhi pic.twitter.com/fW0qMU6lde

— ANI (@ANI) February 26, 2022