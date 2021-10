UNICEF का दावा है कि कोविड19 ने बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और बढ़ा दिया है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए और बच्चों की मदद करनी चाहिए। ये इसलिए भी है कि वैसे भी वैश्विक स्तर पर हर 7 में से एक बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। यूनिसेफ इंडिया (UNICEF India) की प्रतिनिधि डॉ. यास्मीन अली हक ने कहा कि हमने देखा है कि समस्याएं होने के बावजूद बच्चे इसके बारे में बात करने में सहज नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘हमें बच्चों, वयस्कों और युवाओं को उनकी चिंता, अवसाद और बुरे विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि हम उनकी मदद कर सकें। इस समस्या को दूर करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है।’

Reports say that globally one in 7 children have mental health issues & Covid has exaggerated that. We've seen that despite having issues children are not comfortable talking about it: Dr. Yasmin Ali Haque, Representative of UNICEF India pic.twitter.com/HR9uBr3uAu

