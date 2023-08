Modi Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसकी मदद से देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये ई-बस सेवा PPP मॉडल के जरिए चलाई जायेगी। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भी भागीदारी होगी।

#WATCH | During a briefing on Union Cabinet decisions, Union Minsiter Anurag Thakur says "PM E-Bus Seva has been given approval. Rs 77,613 crores will be spent on this. Around 10,000 new electric buses will be provided across the country" pic.twitter.com/ehqn7CEcbF

— ANI (@ANI) August 16, 2023