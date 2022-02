Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में जी-20 की अध्यक्षता और इसे लेकर सचिवालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में जी20 सचिवालय के लिए स्टाफ की नियुक्ति और उसकी रिपोर्टिंग के ढांचे को तैयार करने पर सहमति बनी। आपको बता दें कि भारत को 1 दिसंबर 2022 से जी20 की अध्यक्षता मिलेगी और भारत 30 नवंबर 2023 तक इसका अध्यक्ष बना रहेगा। इस दौरान वर्ष 2023 में जी20 की बैठक की मेजबानी भी भारत को करनी है। इसे लेकर एक जी20 सचिवालय बनेगा, जो भारत की अध्यक्षता के दौरान तमाम तैयारियों, रिपोर्टिंग और नीतियों को लागू करने के लिए जवाबदेह होगा।

Union Cabinet has approved the setting up of a G20 Secretariat and its reporting structures, which will be responsible for the implementation of overall policy decisions and arrangements needed for India’s forthcoming G20 Presidency.

— ANI (@ANI) February 15, 2022