केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण के लिए 12,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, ताकि सात राज्यों में लगभग 20 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा मिल सके। इस योजना का लक्ष्य लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें और सब-स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पीयर परिवर्तन क्षमता को जोड़ना है। निर्णय की घोषणा करते हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दूसरा चरण 2021-22 से 2025-26 वित्तीय वर्षों के दौरान लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहायता कुल निवेश का 33 फीसदी है। मंत्री ने कहा कि पहले चरण का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। पहले चरण का परिव्यय 10,142 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि भारत- नेपाल के बीच महाकाली नदी के ऊपर धारचुला में एक पुल बनाने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इससे संबंधित एमओयू जल्द साइन किया जाएगा। इससे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और नेपाल की तरफ रहने वाले लोगों को भी लाभ होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कारिडोर के दूसरे चरण को आज स्वीकृति मिल गई। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। दूसरे चरण में सात राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। पहलेे चरण का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक ग्रीन एनर्जी परियोजना का उद्देश्य सोलर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण के अनुकूल स्रोत से मिलने वाली बिजली को ग्रिड के जरिये पारंपरिक बिजली स्टेशनों की मदद से ग्राहकों तक पहुंचाना है।

An MoU will be signed between India and Nepal to construct a bridge over River Mahakali which will help the people living in Uttarakhand (Dharchula) and in the area under Nepal territory: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/rwfhFpm5TA

