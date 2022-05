बड़ी राहत: पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए होगा सस्ता, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई,

Petrol Diesel Price: महंगाई की मार के बीच आज जनता के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत भरी खबर आई। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की घोषणा कर दी है। पेट्रोल में 9.5 रुपए और डीजल में 6 रुपए की कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए। कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पादक शुल्क 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी।

सीतारमण ने आगे कई फैसले सुनाते हुए जनता को खुशखबरी दी। बताया कि सरकार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं और बहनों की मदद मिलेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क भी कम कर रहे हैं जहां हमारी आयात निर्भरता अधिक है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। सीमेंट की उपलब्धता में सुधार के लिए और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स के माध्यम से उपाय किए जा रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए जनता पहले

पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करके कहा कि हमेशा हमारे लिए लोग पहले होते हैं। आज के फैसले, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती से संबंधित, विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और 'ईज ऑफ लिविंग' को आगे बढ़ाएंगे।

Posted By: Navodit Saktawat