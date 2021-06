स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि कोरोना वायरस का डेल्टा वैरिएंट 80 देशों में पाया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह वैरिएंट चिंता का कारण बन चुका है। वहीं डेल्टा प्लस वैरिएंट अभी तक नौ देशों में पाया गया है, जिसमें अमेरिका, यूके, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस शामिल हैं। साथ ही यह वैरिएंट भारत भी पहुुंच चुका है। देश में इसके 22 केस मिल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक भारत में इस्तेमाल किये जा रहे दोनों वैक्सीन - कोवैक्सीन और कोविशील्ड डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ कारगर हैं। लेकिन ये कितने कारगर हैं और किस तरह से एंटीबॉडीज बनाते हैं, इस बारे में अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे।

Broadly speaking, both Indian vaccines we're using in COVID vaccination program- Covishield & Covaxin -are effective against Delta variant. But to what extent & what's the proportion of antibody titers that they produce, that we would share with you shortly: Union Health Secy pic.twitter.com/rXJTdk5HYf

