Amarnath Yatra 2022: अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गये। यह बैठक दो चरणों में हुई। पहले चरण में लॉजिस्टिक्स को लेकर बैठक हुई थी। यानी स्वास्थ्य, सड़क, संचार आदि को लेकर क्या काम चल रहा है और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। दूसरे चरण में यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में अमित शाह के अलावा जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह और बीएसएफ और गृह मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हुए। कोरोना महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा का आयोजन दो साल के अंतराल के बाद किया जा रहा है, जो 30 जून से शुरू होने जा रही है। अमित शाह ने इसकी सुरक्षा की समीक्षा के लिए यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी।

Union Minister @AmitShah reviewed preparations for #AmarnathYatra at a high level meeting in New Delhi.

It is priority of Modi Government that pilgrims coming for Amarnath Yatra should have hassle free Darshan & they should not face any problems, says Union Minister @AmitShah pic.twitter.com/F3mvjpSYtc

