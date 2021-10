Power Crisis : देश में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, दिल्ली और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कोयले की कमी और उसकी वजह से बिजली का संकट पैदा होने का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन केन्द्र सरकार इससे साफ इंकार कर रही है। कोयले के संकट पर केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बयान देते हुए कहा कि पॉवर सप्लाई में बाधा आने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि कोल इंडिया के पास इस वक्त 430 लाख टन कोयले का स्टॉक है, जिससे 24 दिनों तक देश भर में कोयले की डिमांड पूरी की जा सकती है।

Assuring everyone that there is absolutely no threat of disruption in power supply. There is sufficient coal stock of 43 million tonnes with Coal India Ltd equivalent to 24 days coal demand: Union Minister of Coal Pralhad Joshi

उधर, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा कोयले की कमी का मुद्दे उठाने के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह ने दिल्ली में डिस्कॉम के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बाद में उन्होंने बताया कि सभी पावर स्टेशन के पास 4 दिन से ज्यादा का कोयले का स्टॉक है। इसके अलावा रोजाना जितना खर्च होता है, उतने स्टॉक की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली में जितनी बिजली की आवश्यकता है, उतनी बिजली की आपूर्ति हो रही है और होती रहेगी।

We have an average coal reserve (at power stations) that can last for more than 4 days. The stock is replenished every day. I am in touch with (Union Minister for Coal & Mines) Pralhad Joshi: Union Power Minister RK Singh after chairing a meeting with discoms in Delhi pic.twitter.com/zKX5ndo7OQ

