भारत का एक अनोखा गांव... जहां 15 साल से नहीं हुआ कोई केस, एक फैसले से बदली किस्मत

डिजिटल डेस्क। कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव, जहां पिछले पंद्रह वर्षों से पुलिस थाने की दहलीज पर कोई मामला नहीं पहुंचा है! न्यायालयों के गलियारों में मुकदमों का अंबार लगा है, लेकिन ठकराहां प्रखंड की मोतीपुर पंचायत ने एक शानदार इबारत लिख दी है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं, बल्कि ग्रामीणों की आपसी सूझबूझ और पंचायत के दूरदर्शी, इंजीनियर सरपंच की अनूठी समझाइश का प्रतिफल है। आइए जानते है भारत के एक ऐसे ही गांव के बारे में...
मोतीपुर की छह हजार की आबादी वाली बस्ती पहले अन्य पंचायतों की तरह ही थी, जहां छोटी बातों पर तकरार आम थी। पर कहानी तब बदली, जब मैकेनिकल इंजीनियर जितेंद्र तिवारी ने अपनी चकाचौंध वाली नौकरी छोड़कर गांव की मिट्टी से नाता जोड़ा। सरपंच चुने जाने के बाद, उन्होंने शिक्षा के महत्व को गांव वालों के दिलो-दिमाग में बिठाया। उन्होंने प्यार से समझाया कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं देती, बल्कि समझदारी की कुंजी भी है, जो छोटे-मोटे झगड़ों को आपसी बातचीत से सुलझाने का रास्ता दिखाती है। उनकी यह सकारात्मक पहल ऐसी रंग लाई कि ग्रामीण लगातार उन पर भरोसा जता रहे हैं।
मोतीपुर में अब नियमित रूप से ग्राम कचहरी की चौपाल सजती है। यहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, और सरपंच ई. जितेंद्र तिवारी पंचों की सलाह से उचित और निष्पक्ष निर्णय देते हैं। इस साल भी दो दर्जन से अधिक मामले आपसी समझौते की चाशनी में घोलकर निपटा दिए गए। यह पंचायत हमें समझाती है कि बड़ा झगड़ा भी प्यार भरी दो बातों से टाला जा सकता है। सबसे बड़ी बात, 15 साल में यहां हत्या जैसे जघन्य अपराध ने सिर नहीं उठाया - यह इस पंचायत की शांतिपूर्ण जीवनशैली का सबसे बड़ा प्रमाण है।
सरपंच तिवारी का मानना है कि विवादों में इस अप्रत्याशित कमी का मूल कारण शिक्षा के स्तर में हुआ सुधार है। उन्होंने ग्रामीणों को सिखाया कि अनपढ़ता अक्सर क्रोध और कलह को जन्म देती है, जबकि शिक्षा विवेक और विनम्रता लाती है। दो दशक पहले जहां 20 फीसद लोग साक्षर थे, अब यह आंकड़ा 50 फीसद पार कर चुका है।
ग्रामीण भी मानते हैं कि सरपंच और मुखिया के प्रयास ने उनकी जिंदगी में खुशहाली का रंग भरा है। बीडीओ सन्नी सौरभ ने सही कहा है कि मोतीपुर पंचायत दूसरी पंचायतों के लिए एक सुनहरा उदाहरण है - अगर हम ठान लें, तो समस्याओं को थाने तक जाने से पहले, स्थानीय स्तर पर ही सुलह की डोर से बांध सकते हैं।