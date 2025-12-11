भारत का एक अनोखा गांव... जहां 15 साल से नहीं हुआ कोई केस, एक फैसले से बदली किस्मत

डिजिटल डेस्क। कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव, जहां पिछले पंद्रह वर्षों से पुलिस थाने की दहलीज पर कोई मामला नहीं पहुंचा है! न्यायालयों के गलियारों में मुकदमों का अंबार लगा है, लेकिन ठकराहां प्रखंड की मोतीपुर पंचायत ने एक शानदार इबारत लिख दी है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं, बल्कि ग्रामीणों की आपसी सूझबूझ और पंचायत के दूरदर्शी, इंजीनियर सरपंच की अनूठी समझाइश का प्रतिफल है। आइए जानते है भारत के एक ऐसे ही गांव के बारे में...

ज्ञान की रोशनी लाए इंजीनियर सरपंच मोतीपुर की छह हजार की आबादी वाली बस्ती पहले अन्य पंचायतों की तरह ही थी, जहां छोटी बातों पर तकरार आम थी। पर कहानी तब बदली, जब मैकेनिकल इंजीनियर जितेंद्र तिवारी ने अपनी चकाचौंध वाली नौकरी छोड़कर गांव की मिट्टी से नाता जोड़ा। सरपंच चुने जाने के बाद, उन्होंने शिक्षा के महत्व को गांव वालों के दिलो-दिमाग में बिठाया। उन्होंने प्यार से समझाया कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं देती, बल्कि समझदारी की कुंजी भी है, जो छोटे-मोटे झगड़ों को आपसी बातचीत से सुलझाने का रास्ता दिखाती है। उनकी यह सकारात्मक पहल ऐसी रंग लाई कि ग्रामीण लगातार उन पर भरोसा जता रहे हैं।