लंदन में सिख युवती से रेप, अपने देश वापस जाने की दी धमकी; नस्लीय भेदभाव का मामला

नई दिल्ली। ब्रिटेन से नस्लीय भेदभाव की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ओल्डबरी शहर में 20 वर्षीय सिख युवती के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने न सिर्फ पीड़िता को शिकार बनाया, बल्कि उसके धर्म और पहचान पर टिप्पणी करते हुए उसे 'अपने देश वापस जाने' की धमकी भी दी। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है।

घटना कैसे हुई? यह वारदात मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे टेम रोड इलाके में हुई। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फोरेंसिक टीम भी सबूत जुटा रही है। पीड़िता की आपबीती पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपी अंग्रेज थे। एक युवक गंजा था और उसने डार्क कलर की स्वेटशर्ट पहन रखी थी, जबकि दूसरा ग्रे शर्ट में था। आरोपियों ने नस्लीय गालियां दीं और धमकाया कि वह इस देश की नहीं है।