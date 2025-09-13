लंदन में सिख युवती से रेप, अपने देश वापस जाने की दी धमकी; नस्लीय भेदभाव का मामला

नई दिल्ली। ब्रिटेन से नस्लीय भेदभाव की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ओल्डबरी शहर में 20 वर्षीय सिख युवती के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
आरोपियों ने न सिर्फ पीड़िता को शिकार बनाया, बल्कि उसके धर्म और पहचान पर टिप्पणी करते हुए उसे 'अपने देश वापस जाने' की धमकी भी दी। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है।
यह वारदात मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे टेम रोड इलाके में हुई। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फोरेंसिक टीम भी सबूत जुटा रही है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपी अंग्रेज थे। एक युवक गंजा था और उसने डार्क कलर की स्वेटशर्ट पहन रखी थी, जबकि दूसरा ग्रे शर्ट में था। आरोपियों ने नस्लीय गालियां दीं और धमकाया कि वह इस देश की नहीं है।
इस घटना के बाद इलाके के सिख समुदाय में आक्रोश है। पुलिस ने लोगों की चिंता को जायज बताते हुए इलाके में सुरक्षा और पेट्रोलिंग बढ़ाने की घोषणा की है।
ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल ने कहा, 'यह न सिर्फ एक जघन्य अपराध है बल्कि नस्लीय भेदभाव का शर्मनाक उदाहरण भी है। सिख ही नहीं, हर समुदाय को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। ब्रिटेन में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं हो सकती।'
यह कोई पहली घटना नहीं है। करीब एक महीने पहले वॉल्वरहैम्प्टन रेलवे स्टेशन के बाहर तीन युवकों ने सिख समुदाय के दो लोगों पर हमला किया था। उस दौरान एक सिख युवक की पगड़ी भी उतार दी गई थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गहरी नाराजगी देखी गई थी।