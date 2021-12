अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब में शनिवार शाम एक ग्रिल फांदकर मुख्‍य भवन तक संदिग्‍ध अवस्‍था में पहुंचे एक अज्ञात युवक को पीट-पीट कर मार डाला गया। युवक की उम्र 22 साल बताई जा रही है। उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वह गैर-सिख था। मुख्य भवन में रहिरास के दौरान एक युवक गुरु ग्रंथ साहिब तक पहुंच गया। श्रद्धालुओं की कतार में शामिल युवक अपनी बारी आने पर मुख्य भवन के अंदर पहुंचा और अचानक सुरक्षा के लिए लगाए गए जंगले को पार करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब की ओर बढ़ा। इससे अंदर अफरातफरी मच गई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के कर्मियों (सेवादारों) और टास्क फोर्स के कर्मियों ने युवक को पकड़कर बाहर खींचा और पीटते-पीटते एसजीपीसी के कार्यालय तक ले गए। पिटाई के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना का पता चलते ही सैकड़ों लोग एसजीपीसी कार्यालय के पास इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई।

गृह मंत्री ने कहा जीवित पकड़ा जाता तो पता चलता सच

गृह मंत्री सुखजिदर सिह रंधावा ने कहा कि यदि इस शख्स को जीवित पकड़ा जाता तो सच सामने आ सकता था। एसजीपीसी ने पदाधिकारियों ने कहा कि यह व्यक्ति बेअदबी की नीयत से श्री गुरु ग्रंथ साहिब तक पहुंचा था। उसने पावन स्वरूप के पास रखी तलवार उठाने की भी कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिदर सिह धामी ने कहा कि यह माहौल खराब करने वाली घटना है।

खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज

डीसीपी परमिदर सिह भंडाल ने कहा कि रहिरास के दौरान संगत माथा टेक रही थी। इसी दौरान इस शख्स ने अंदर घुसकर तलवार उठाने की भी कोशिश की। इस पर संगत ने उसे पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।

Amritsar, Punjab | Today, one 24-25-year-old man barged inside (Golden Temple) where the holy book (Guru Granth Sahib) is kept. He tried desecrating it with a sword; was taken out by Sangat people; died in the altercation. Body sent to Civil Hospital: DCP Rampal Singh pic.twitter.com/4pq79BJZXB

— ANI (@ANI) December 18, 2021