बिहार में अनलॉक के तहत अब शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू किए जाने की कवायद ने जोर पकड़ लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पहले चरण में हम विश्वविद्यालय खोलेंगे, दूसरे चरण में हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे, तीसरे चरण में हम प्राथमिक और मध्य विद्यालय खोलेंगे। लेकिन उस समय की स्थिति का आकलन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्‍होंने कहा, हमें लगता है कि अगर इसी रफ्तार से स्थिति में सुधार होता रहा तो 6 जुलाई के बाद जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा। ऐसे में हमारा विभाग सोचता है कि हमारे संस्थान खुल जाएं। हमें उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोलना होगा।

In 1st phase we'll open universities, in 2nd phase we'll open secondary & higher secondary schools, in 3rd phase we'll open primary & middle schools. But final decision will be taken only after assessing the situation at that time: Bihar Education Minister Vijay Kumar Choudhary

We think that if situation continues to improve at the same pace as now, life would gradually start becoming normal after 6th July. In that situation, our dept thinks that our institutions should open.We'll have to open them phase-wise: Bihar Education Minister Vijay Kr Choudhary pic.twitter.com/qsONBwWGgl

