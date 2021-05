UP में लॉकडाउन हटाने की तैयारी, 1 जून से 55 जिलों में ढील, खुलेंगे बाजार और ऑफिस

उत्तर प्रदेश में 1 जून से लॉकडाउन खत्म करने की प्रक्रिया शुरु हो रही है। यूपी सरकार ने इसे लेकर ताजा गाइडलाइन्स जारी की है। लॉकडाउन में ढील सिर्फ उन्हीं जिलों को मिलेगी, जहां कोरोना के मामले 600 से कम हैं। प्रदेश में ऐसे 55 जिले हैं, जहां ये नियम लागू हो सकता है। इन जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों, बाजोरों को खुलने की अनुमति होगी। लेकिन फिलहाल सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। दुकानें खुलने के दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण करीब चार हफ्तों से लॉकडाउन जारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि 55 जिलों को छूट दी गई हैं। यहां 1 जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन, शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी।

Curfew will continue in districts which have more than 600 active COVID cases for one more week. When active cases will come under 600 the curfew will end automatically. We've eased restrictions in 55 districts from 7 am to 7 pm: UP CM Yogi Adityanath, in Lucknow pic.twitter.com/386AjJns56

