UP Assembly Election 2022: स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ीं मुश्किलें, जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

UP Assembly Election 2022: योगी सरकार से इस्तीफा देते ही स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुल्तानपुर कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में स्वामी प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 24 जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया है। ये मामला 7 साल पहले यानी साल 2014 का है। तब BSP में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कथित रूप से देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उन्हें बुधवार को सुल्तानपुर की अदालत में पेश होना था। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट पहले से ही जारी है, लेकिन स्टे ऑर्डर की वजह से उन्हें 6 जनवरी तक की राहत मिल गई थी।

Swami Prasad Maurya had to appear in connection with religious remarks he made in 2014.HC had granted stay on non-bailable warrant against him, it was valid till Jan 6.He had to appear today but didn't.NBW issued against him, next hearing on Jan 24: Adv Anil Tiwari, Sultanpur, UP pic.twitter.com/6GZWFKiXti

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 12, 2022

बीजेपी को चुनौती

उधर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद आज BJP को करारी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कितने मंत्री और विधायक मेरे साथ BJP छोड़ रहे हैं अभी नहीं बताऊंगा। बस आगे-आगे देखते जाइए, क्या होता है। मौर्य ने कहा कि वह 14 तारीख़ को समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।

I will be joining the Samajwadi Party on 14th January... I have not received calls from any small or big politician. If they were cautious on time and worked on public issues, then BJP would not have to face this: MLA Swami Prasad Maurya pic.twitter.com/9PCOqcAZG5 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 12, 2022

Posted By: Shailendra Kumar