UP Assembly Election 2022: आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीति में काफी हलचल हो रही है। नेताओं के पार्टी बदलने का और आपसी गठबंधनों का दौर जारी है। इस बीच प्रदेश की बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार पार्टी की प्रमुख मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीएसपी नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ना तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और ना ही वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। साथ ही उनका दावा है कि इस बार ना तो बीजेपी चुनाव जीतेगी और ना ही सपा।

Former Chief Minister Mayawati and I will not contest the assembly elections. If Samajwadi Party does not have 400 candidates, how will they win 400 seats? Neither SP nor BJP will come to power, BSP is going to form the govt in Uttar Pradesh: Satish Chandra Misra, BSP MP pic.twitter.com/SnkfdfpIe9

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 11, 2022