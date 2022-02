UP Assembly Election 2022: यूपी विधानसभा चुनाव को बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही है। यहां की लड़ाई ना सिर्फ अपने गढ़ को बचाये रखने के लिए है, बल्कि भविष्य के लिए जनता के मूड भांपने का भी मौका है। इसलिए अपने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। पीएम मोदी ने आज जनचौपाल कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पांच जिले मेरठ, गाजियाबद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया और जनता से फर्जी समाजवादियों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये फर्जी समाजवादी मौके की ताक में बैठे हैं और सत्ता मिलते ही फिर से पुरानी लूट-पाट की व्यवस्था कायम हो जाएगी।

You need to be very careful while casting your vote. If they get a chance, these family-driven fake Samajwadis will stop the aid being provided to farmers... These fake Samajwadi will make you go hungry: PM Narendra Modi#UttarPradeshElections pic.twitter.com/BmTK9deBi1

— ANI (@ANI) February 4, 2022