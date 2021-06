UP Bijnor: उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार यह दावा करती आ रही है कि योगी के राज में यहां अपराध कम हुए हैं। विकास दुबे जैसे अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया है और बदमाशों के हौंसले पस्त हो चुके हैं। लेकिन रोजाना यहां से आने वाली खबरें यूपी पुलिस की वही तस्वीर बयां करती हैं, जो मुंह से ठांय-ठांय करके बदमाशों का एनकाउंटर करने में यकीन रखती है। ताजा मामला यूपी के बिजनौर का है। यहां एक ससुर ने संपत्ति के विवाद में अपनी विधवा बहू के साथ ज्यादती की सारी हदें पार कर दी। उसे मारा-पीटा और फिर कपड़े फाड़ दिए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हलदार गांव का है। यहां बृजेश नाम का एक युवक अपनी विधवा बहू के साथ रहता था। एक दिन ससुर और बहू के बीच एक दुकान को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद ससुर ने राक्षस का रूप धारण कर अपनी ही बहू पर इतने अत्याचार किए की घटना का वीडियो देखने वालों की रूह भी कांप उठी। इस बुजुर्ग ने पहले अपनी बहू को जंजीरों से बांधकर पीटा और फिर उसके कपड़े भी फाड़ दिए।

वीडियो सामने आने के बाद हुई कार्रवाई

ससुर के अत्याचार की यह घटना यूपी के हलदार में ही खत्म हो जाती अगर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने नहीं आता। दरअसल जब यह ससुर अपनी बहू को पीटने और कपड़े फाड़ने में जुटा था। उस समय आस-पास के किसी सख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

Bijnor: A man tied his widow daughter-in-law in chains, beat her up & tore off her clothes in Haldaur, a viral video shows

"A case has been registered. The man named Brajesh has been arrested for beating up the woman over a property dispute," SP Dharamveer Singh said yesterday pic.twitter.com/bRpP97ZakP

— ANI UP (@ANINewsUP) June 29, 2021