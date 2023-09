यूपी के सीएम बोले- रावण, कंस, बाबर और औरंगजेब से जो सनातन नहीं मिटा, उसे ये परजीवी क्या मिटा पाएंगे?

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "Attempts are being made to point fingers at the Sanatan culture. Attempts are being made to insult our heritage. But they forgot 'Jo Sanatan nahi mita tha Ravan ke ahankaar se, Jo Sanatan nahi diga tha Kans ke ahankaar se, Jo… pic.twitter.com/TiJKtmYCc2