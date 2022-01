UP Election 2022: उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। पार्टियों ने कमर कस ली है। वह लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जारी है। टिकट नहीं मिलने पर नेताओं का दल बदल का दौर देखने को मिल रहा है। आज (रविवार) बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। दलों के 21 लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसमें कई दिग्गज नेता है। वहीं मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। निदा खान ने कहा कि मैं पार्टी के कार्यों से प्रभावित हूं। तीन तलाक जैसे मामलों पर पार्टी ने जो किया है, वो सराहनीय है।

ये नेता भी हुए भाजपा में शामिल

1. शिव चरण प्रजापति (सपा)

2. गंगा राम अम्बेडकर (बसपा)

3. राजीव कुमार गुप्ता फर्रूखाबाद (सपा)

4. सुभाष सक्सेना (कांग्रेस)

5. प्रदीप निषाद (बसपा)

6. गिरीश चंद्र कुशवाहा (शाक्य सैनी समाज)

7. शांति देवी देवरिया (कांग्रेस)

8. सुशील बौद्ध

9. जितेंद्र गुप्ता

10. राजेश पाल

11. विवेक कुमार बांवरा

12. गोवर्धन सोनकर ललितपुर

13. निदा खान

14. ठाकुर ओमवीर चौहान

15. ठाकुर रणवीर सिंह

16. अयोध्या प्रसाद मिश्र

17. अनिल कुमार रघुवंशी

18. श्रीमति पूनम

19. चंदन दीक्षित

20. नीरज झा

21. पंडित अनिल तिवारी

पहले की सरकारों को विकास के लिए फुर्सत नहीं थी

बुलंदशहर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों को विकास के लिए फुर्सत नहीं थी। चाचा-भतीजे की पार्टी के लिए सैफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। बहनजी के लिए भतीजे का विकास ही सब कुछ था और भाई-बहन की पार्टी को आपदा आने पर भारत याद नहीं आता, तब उन्हें इटली में नानी याद आती है। उन्होंने कहा, 'ये इत्र वाले मित्र 5 वर्ष तक बिल में छुपे रहे।' जैसे ही चुनाव आए तो इत्र वाले मित्र फिर से अपना सहारा ढूंढने लगे। जब जेसीबी चली तो नोट के ढ़ेर निकल पड़े।

Former UP Minister & SP leader Shivcharan Prajapati and many other leaders of SP, BSP, & Congress join BJP in Lucknow

Nida Khan, a Triple Talaq victim from Bareilly, says, "I've joined BJP because it brought Triple Talaq law & worked for empowerment of women of all religions." pic.twitter.com/hbJlZEh16n

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 30, 2022