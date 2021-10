UP : शामली की कैराना पटाखा फैक्ट्री में हुए भयंकर विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गये हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कैराना में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। शाम 5 बजे के करीब इस फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि पूरी फैक्ट्री ध्वस्त हो गई और वहां मौजूद चार मजदूरों के परखच्चे उड़ गए। इसके अलावा वहां मौजूद 12 से ज्यादा लोग घायल हो गये। इस धमाके में आसपास के बहुत से लोगों को चोटें आई हैं। साथ ही फैक्ट्री के मलबे में भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरु कर दिया है।

Three injured have been shifted to hospital. We're conducting the rescue operation in search of anyone stuck under the debris: Jasjit Kair, DM Shamli on explosion at an illegal cracker factory in Kairana pic.twitter.com/M0rMgcPYZu

