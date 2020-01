UP News : कन्‍नौज में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्‍कर से आग लगी, 21 यात्री घायल

UP News : उत्‍तर प्रदेश के कन्‍नौज में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक बस व ट्रक में जोरदार टक्‍कर हो गई। इसके बाद बस में आग लग गई। बस में सवार करीब 50 यात्री इस आग की चपेट में आ गए थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे में 21 लोगों के घायल होने की सूचना है। यह घटना जीटी रोड की है। घटना की सूचना पाते ही दमकलें मौके पर आग बुझाने पहुंच गईं थीं। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा है कि पूरा जिला प्रशासन अमला घटना स्‍थल पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटा हुआ है। अभी तक 21 लोगों के घायल होने की खबर है। इन्‍हें अस्‍पताल ले जाया गया है। आग अभी काबू में है। अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि घटना में किसी की मौत हुई है या नहीं। मैंने इस संबंध में मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री से मौके पर जाने को कहा है। कन्‍नौज के डीएम रवींद्र कुमार का कहना है कि बस में कुल 43 यात्री सवार थे। इनमें से 21 घायल हुए हैं। बचाव कार्य जारी है।

घटना में घायल हुए 21 यात्रियों को छिबरामऊ के अस्‍पताल में लाया गया है। इनमें से 13 को टिरवा के मेडिकल कॉलेज को रेफर किया गया है। स्‍थानीय भाजपा विधायक अर्चना पांडे ने भी अस्‍पताल का दौरा किया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घायलों को हरसंभव मदद देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का फैसला किया है। मैंने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

