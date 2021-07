अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हुए हैं। इस दौरान बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के बीच विभिन्न विषयों पर व्यापक वार्ता हुई। बातचीत में अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे सुरक्षा परिदृश्य, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी और कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में सहयोग समेत कई विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई। बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों को अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे संबंधों के मूल में यही सबसे अहम कारक है।

ब्लिंकन ने कहा, "अमेरिकी जिन तत्वों की सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं उनमें से एक मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार है। भारत का लोकतंत्र भी स्वतंत्र सोच वाले नागरिकों द्वारा संचालित है।" वार्ता के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत को यहां के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण, मानवाधिकार, बहुलतावादी समाज को लेकर देखते और जानते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे संविधान में है कोई परफेक्ट नहीं है. हम एक दूसरे से सीख भी रहे हैं।

Our shared values strengthen the US and India relationship. Like our own, India's democracy is powered by its free thinking citizens. We applaud that. We view Indian democracy as a force for good in defence of a free and open Indo-Pacific & an free & open world: US Secy of State pic.twitter.com/30rDPtttHx

