Agra News: आगरा में एक पर्यटक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जहां वाहन टच हो जाने के बाद करीब डेढ़ दर्जन युवकों ने पर्यटक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीटर पर शेयर किया है। स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना सोमवार की है। जहां दिल्ली का रहने वाला एक पर्यटक ताज महल देखने आया था। इस दौरान उसकी गाड़ी कुछ लोगों से टच कर गई। जिसके बाद डेढ़ दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। इस बीच पीड़ित खुद को बचाने के लिए पास की दुकान में घुस गया, लेकिन बदमाशों ने उसे नहीं छोड़ा और दुकान में घुसकर लाठी डंडे बरसाते रहे।

#WATCH | Agra: "We received the information that a tourist has been brutally beaten in Agra. The incident has been captured on CCTV & further investigation is underway'': Syed Areeb Ahmad, Assistant Commissioner of Police, Taj Security in Agra pic.twitter.com/SBDJ915kOd

मारपीट की घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सहायक पुलिस आयुक्त सैयद अरीब अहमद ने कहा कि हमें सूचना मिली कि आगरा में एक पर्यटक को बेरहमी से पीटा गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आगे की जांच जारी है।

#WATCH | Uttar Pradesh: A tourist, who had come to visit the Taj Mahal, was brutally thrashed with sticks inside a shop in Agra. The assault was captured on CCTV & the video of the incident has gone viral on social media. pic.twitter.com/qk0yHuhHIw

— ANI (@ANI) July 18, 2023