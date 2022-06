Uttarkashi Bus Accident: उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डामटा के पास एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। करीब 28 यात्रियों से भी भरी ये बस 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई। प्रशासन के मुताबिक अबी तक 6 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 6 यात्रियों की लाशें बरामद हुई हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक डामटा से तकरीबन 2 किलोमीटिर नौगांव की तरफ ये हादसा हुआ। बस में सवार सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहनेवाले हैं।

Uttarakhand | A bus carrying 28 pilgrims from Panna district in Madhya Pradesh fell into a gorge near Damta in Uttarkashi district. Bodies of 6 people recovered while 6 injured have been sent to the hospital. Police & SDRF on the spot: DGP Ashok Kumar

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022