मॉनसून की बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है। बिहार, असम और पश्चिम बंगाल के बाद अब लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड में कोहराम मचाना शुरु कर दिया है। राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, और किनारे बसे लोगों को अपना घर डूबने की चिंता सताने लगी है। इसी क्रम में हरिद्वार में जिला प्रशासन ने बड़ी मशक्कत से पीली नदी में फंसे 4 मजदूरों को बचा लिया। पुल निर्माण के काम में ये मजदूर कल रात से फंसे हुए थे। जानकारी के मुताबिक 4 मजदूर जो पुल निर्माण स्थल के पास ही सो रहे थे, अचानक आई बाढ़ की वजह से नदी के बीच में फंस गये। बाद में पुलिस एवं SDRF की टीम ने बचाव अभियान चलाकर टीम सभी को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

Uttarakhand | SDRF rescues four labourers from the construction site of an NHAI bridge in Shymapur, Haridwar.

At late last night, four labourers, who were sleeping nearby, got stuck in the middle of the river due to sudden rains. They have been safely rescued: Haridwar Police pic.twitter.com/ZdhoMoZQGK

— ANI (@ANI) July 18, 2021