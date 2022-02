#UttarPradeshElections2022 के चौथे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। चौथे चरण में नौ जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होगा। लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा. पीलीभीत और लखीमपुर में वोटिंग होगी। सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। इस चरण चार मंत्रियों की साख दांव पर है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में भी उनसे बगावत कर भाजपा के पाले में गईं अदिति सिह की किस्मत का निर्णय होना है।

जानिये चौथे चरण में किन दिग्‍गजों की साख दांव पर

लखनऊ छावनी सीट से उप्र के विधि मंत्री ब्रजेश पाठक मैदान में हैं। लखनऊ पूर्व से नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन दोबारा ताल ठोंक रहे हैं। मोहनलालगंज की सुरक्षित सीट पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का मान दांव पर लगा है, जहां भाजपा प्रत्याशी अमरेश कुमार का मुकाबला सपा की पूर्व सांसद सुशीला सरोज से है। लखनऊ की सरोजनीनगर सीट पर भी सभी की नजर होगी। यहां से मंत्री स्वाती सिह का टिकट काटकर भाजपा ने प्रवर्तन निदेशालय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आए राजेश्वर सिह को प्रत्याशी बनाया है तो सपा ने भी उनकी राह में पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को खड़ा कर दिया है।

ये मंत्री आजमा रहे हैं किस्‍मत

मंत्रियों में रणवेंद्र प्रताप सिह धुन्नी हुसैनगंज तो भाजपा के सहयोगी दल अपना दल (एस) के प्रत्याशी के रूप में बिदकी से जयकुमार सिह जैकी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह सपा से बगावत के इनाम में विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए गए नितिन अग्रवाल हरदोई शहर सीट से ही भाजपा उम्मीदवार बनकर खड़े हैं। रायबरेली में भी मुकाबला देखने लायक होगा। यहां से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। पिछले चुनाव में रायबरेली सदर विधानसभा सीट से अदिति सिंह जीती थीं, जो अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ऊंचाहार से सपा के ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्व मंत्री डा. मनोज पांडेय फिर से उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा ने उनसे मुकाबले में प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य को खड़ा कर दिया है।

Election campaigning for the fourth phase of #UttarPradeshElections2022 ends. In the fourth phase, 59 assembly constituencies across 9 districts will go to polls on 23rd Feb. Lucknow, Unnao, Sitapur, Hardoi, Raebareli, Fatehpur, Banda. Pilibhit and Lakhimpur will cast their votes

We've decided to constitute a 'Purohit Kalyan Board' (Priest Welfare Board). All Sanskrit students will get a special scholarship. Congress won't know anything about culture, they say they're accidental Hindu, we should be proud of being a Hindu:UP CM Yogi Adityanath in Raebareli pic.twitter.com/ibekSK1Tq1

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 21, 2022