Uttrakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने को लेकर सहमत नहीं दिख रहे। इस बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि यह हमारी आस्था और श्रद्धा से जुड़ा विषय है। लेकिन, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि यात्रा के दौरान लोगों की जान-माल को कोई खतरा नहीं आए। ये एक या दो लाख लोगों की यात्रा नहीं है, बल्कि 15 दिनों में 3 करोड़ लोगों की यात्रा का सवाल है। उन्होंने कहा कि कांवड़ा यात्रा के लिए उत्तराखंड राज्य तो केवल एक होस्ट के तौर पर है। हमारे लिए पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। ये तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा, कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोरोना की वजह से लोगों की जान चली जाए।

We are just a host state. Over 3 crore Kawariyas visit state in 15 days. It's a matter of faith but people's lives are also at stake. Saving lives is our first priority. God would not like it if people lost their lives to COVID due to Kanwar Yatra: U'khand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/36InvVfzbp

