वैष्णो देवी यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो न लें टेंशन, अब घर बैठे मिलेगा माता का प्रसाद

एजेंसी, नई दिल्ली। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं, तो अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड* ने श्रद्धालुओं के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब आप बिना यात्रा किए भी माता का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं।

श्राइन बोर्ड ने दिल्ली में एक खास ‘प्रसाद-कम-स्मारिका काउंटर’ की शुरुआत की है। यह काउंटर नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित जम्मू-कश्मीर हाउस में लगाया गया है। यहां से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के श्रद्धालु आसानी से प्रसाद ले सकते हैं।

श्राइन बोर्ड ने बताया कि यह व्यवस्था माता वैष्णो देवी की कृपा से शुरू की गई है ताकि जो लोग यात्रा नहीं कर पा रहे, वे भी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें।

क्या मिलेगा इस काउंटर पर?

श्रद्धालुओं को यहां सिर्फ प्रसाद ही नहीं, बल्कि धार्मिक वस्तुएं और स्मृति चिह्न भी मिलेंगे।

इनमें शामिल हैं:

माता वैष्णो देवी का पवित्र प्रसाद

सोने और चांदी के सिक्के

धार्मिक स्मृति वस्तुएं और आशीर्वाद प्रतीक

यह सुविधा 25 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी, इसलिए श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द इस अवसर का लाभ लें।

ऐसे करें बुकिंग

श्रद्धालु प्रसाद ऑन-स्पॉट लेने के अलावा पहले से भी बुकिंग कर सकते हैं।

इसके लिए श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से निम्न नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:

9906193093 / 7006236058

इसके अलावा श्रद्धालु सीधे जाकर भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं:

जम्मू-कश्मीर हाउस, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली