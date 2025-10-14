मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    वैष्णो देवी यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो न लें टेंशन, अब घर बैठे मिलेगा माता का प्रसाद

    अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं। श्राइन बोर्ड ने दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए माता का प्रसाद पाने की नई सुविधा शुरू की है। जानिए कैसे और कहां से मिलेगा यह पवित्र प्रसाद।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 04:29:46 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 04:29:46 PM (IST)
    वैष्णो देवी यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो न लें टेंशन, अब घर बैठे मिलेगा माता का प्रसाद
    अब घर बैठे मिलेगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद

    HighLights

    1. वैष्णो देवी का आशीर्वाद अब सिर्फ कटरा यात्रा तक सीमित नहीं रहा।
    2. जो श्रद्धालु यात्रा नहीं कर पा रहे उनके लिए यह पहल राहत भरी है।
    3. अब घर बैठे माता के पवित्र प्रसाद और आशीर्वाद का लाभ पा सकते हैं।

    एजेंसी, नई दिल्ली। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं, तो अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड* ने श्रद्धालुओं के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब आप बिना यात्रा किए भी माता का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं।

    दिल्ली में शुरू हुआ विशेष प्रसाद काउंटर

    श्राइन बोर्ड ने दिल्ली में एक खास ‘प्रसाद-कम-स्मारिका काउंटर’ की शुरुआत की है। यह काउंटर नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित जम्मू-कश्मीर हाउस में लगाया गया है। यहां से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के श्रद्धालु आसानी से प्रसाद ले सकते हैं।


    श्राइन बोर्ड ने बताया कि यह व्यवस्था माता वैष्णो देवी की कृपा से शुरू की गई है ताकि जो लोग यात्रा नहीं कर पा रहे, वे भी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें।

    क्या मिलेगा इस काउंटर पर?

    श्रद्धालुओं को यहां सिर्फ प्रसाद ही नहीं, बल्कि धार्मिक वस्तुएं और स्मृति चिह्न भी मिलेंगे।

    इनमें शामिल हैं:

    • माता वैष्णो देवी का पवित्र प्रसाद

    • सोने और चांदी के सिक्के

    • धार्मिक स्मृति वस्तुएं और आशीर्वाद प्रतीक

    यह सुविधा 25 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी, इसलिए श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द इस अवसर का लाभ लें।

    ऐसे करें बुकिंग

    श्रद्धालु प्रसाद ऑन-स्पॉट लेने के अलावा पहले से भी बुकिंग कर सकते हैं।

    इसके लिए श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से निम्न नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:

    9906193093 / 7006236058

    इसके अलावा श्रद्धालु सीधे जाकर भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं:

    जम्मू-कश्मीर हाउस, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.