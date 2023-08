वाराणसी (ASI survey)। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का सर्वे जारी है। कोर्ट का आदेश के बाद हो रहे इस सर्वे का रविवार को तीसरा दिन है। अब तक की जानकारी के मुताबिक, तीन चरणों में सर्वे (ASI survey in Varanasi) होना है। प्रथम चरण पूरा हो चुका है।

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Security strengthened around the Gyanvapi premises as ASI (Archaeological Survey of India) will conduct a survey of the Gyanvapi mosque complex today. pic.twitter.com/83s9KUczSx

इसी तरह हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा, ''आज सर्वे का तीसरा दिन है। कल डीजीपीएस समेत कई मशीनों का इस्तेमाल किया गया था और संभावना है कि आज रडार का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम सर्वे से संतुष्ट हैं और मुस्लिम पक्ष भी संतुष्ट है। कोई शिकायत नहीं और वे भी सहयोग कर रहे हैं।'

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: ASI (Archaeological Survey of India) to conduct a survey of the Gyanvapi mosque complex today.

Subhash Nandan Chaturvedi, Advocate representing the Hindu side on the Gyanvapi case, says, "The third day of the survey will begin today. The primary… pic.twitter.com/gUm08wWBSd

