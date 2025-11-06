सब्जी बेचने वाले की चमकी किस्मत, दोस्त से उधार लेकर खरीदी थी लॉटरी, लगा 11 करोड़ का इनाम

एजेंसी, बठिंडा। भगवान कब किस पर मेहरबान हो जाए कहा नहीं जा सकता है। यह बात राजस्थान के कोटपुतली इलाके में सब्जी बेचकर परिवार का पेट पालने वाले अमित पर बिल्कुल ठीक बैठती है। वह सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। पंजाब अपने दोस्त के साथ घूमने गए थे। उनकी नजर पंजाब स्टेट दिवाली बंपर-2025 पर पड़ी, तो अपने दोस्त से एक हजार रुपये उधार लेकर लॉटरी खरीद ली।

अमित ने बताया कि वह जब पंजाब घूमने के लिए निकला था, तब उसके जेब में एक रुपया भी नहीं था। उसने कई लोगों से कुछ-कुछ रुपये उधार लेकर 15 हजार रुपये जमा किए थे। मैंने सबसे विनती की है कि इनाम के रुपये आने दीजिए। मैं सब उधार चुका दूंगा।

बस यहीं से अमित की किस्तम चमक गई। उनके भाग्य में करोड़पति बनना लिखा था। उनकी 11 करोड़ रुपये की दीवाली बंपर लॉटरी निकल आई।

अमित ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट लॉटरी दफ्तर पहुंचकर पुरस्कार की सारी औपचारिकता पूरी कर ली हैं। उनसे इस बारे में पूछा गया कि मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना भी अमीर हो जाऊंगा। मैं पंजाब घूमने गया था। अब वहां से लौटा हूं, तो सब बदल चुका है। इन रुपयों से बच्चों को पढ़ाऊंगा, जिससे वह अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। दोस्त मुकेश को एक करोड़ रुपये दूंगा। उसकी दोनों बेटियों का कन्यादान करूंगा।

अमित संयुक्त परिवार की उठा रहा जिम्मेदारी

अमित के चार भाई थे, जिनमें तीन का निधन हो गया है। पत्नी, अपने दो बच्चे, दोनों भाभी व उनके बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है।

दोस्त के ताऊजी के पास आया था...

अमित ने बताया कि मुकेश के ताऊजी मोगा में रहते हैं। वह उनके पास आया था। यहां गुरुद्वारे हर समय खुले रहते हैं, तो घूमने आए थे। रास्ते में बठिंडा था, तो वहां टिकट भी खरीद लिया। यह मेरे जीवन का सबसे सही फैसला था, जिससे किस्मत ही पलट गई।