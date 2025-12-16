यमुना एक्सप्रेस-वे पर कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, 6 बसें और 2 कारों में टक्कर से लगी आग, कई यात्रियों की मौत की आशंका

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के साथ-साथ घना कोहरा भी छाने लगा है। यह कोहरा अब काल बनता नजर आर रहा है। सड़कों पर हादसों और गाड़ियों के टकराने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार रात करीब 2 बजे यमुना एक्सप्रेस-वे पर आगरा से नोएडा जा रही छह बसें और दो कारें घने कोहरे में आपस में टकरा गईं।

जानकारी के अनुसार, टक्कर इतनी भयानक थी कि कई वाहनों में आग लग गई। एक्सीडेंट के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्रियों ने बसों से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कई लोगों के आग की चपेट में आकर मौत होने की आशंका है। घायलों और मृतकों की पुष्ट जानकारी अब तक समाने नहीं आयी है।