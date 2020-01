अमरावती। आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसान पिछले तीन हफ्ते ले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैपिटल सिटी प्रस्तावम को लेकर हो रहे प्रदर्शनों से अब पुलिस भी परेशान हो गई है। हालात यह हो गए हैं कि पुलिसवाले प्रदर्शनकारियों के पैर पकड़ने लगे हैं। दरअसल, शनिवार को किसानों ने राज्य की प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम शिफ्ट करने के प्रस्ताव के खिलाफ बंद का आह्वान किया था और जिन लोगों ने दुकाने खोली उन्हें मजबूरन बंद करवाया। इस बीच इस प्रदर्शन में शामिल किसानों को समझाने पहुंचे एक डीएसपी प्रदर्शनकारियों के पैरों में गिर पड़े।

दरअसल, हुआ यह कि राज्यके मनददम जिले में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और इन्ही प्रदर्शनकारी किसानों को समझाने के लिए डीएसपी वीरा रेड्डी वहां पहुंचे। जब वो किसानों को समझा रहे थे तब प्रदर्शनकारी वीरा रेड्डी के पैरों में गिर पड़े। वीरा रेड्डी ने भी देर नहीं की और उन्होंने इसके जवाब में प्रदर्शन कर रहे लोगों और किसानों के पैर पकड़ना शुरू कर दिया।

#WATCH Protesters fell at feet of Deputy Superintendent of Police(DSP) Veera Reddy, who in turn fell at the feet of protesters in Mandadam in Amravati district. Farmers have been protesting for more than three weeks against the state govt's three capitals proposal. #AndhraPradesh pic.twitter.com/hAvhXtWZ8t

