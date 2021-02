VIDEO: शादी-पार्टियों और घर से बाहर जाकर खाना जोखिमभरा हो सकता है यदि आपको खाना बनाने वालों पर भरोसा न हो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां नौशाद नाम का शख्स शादी-पार्टियों में रोटियां बनाने का काम करता था। शिकायत मिली थी नौशाद तंदुर पर सेंकने के लिए रोटियां लगाने से पहले उन पर थूकता है। यशोदा यादव नामक महिला कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने नौशाद को रंगे हाथ पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक शादी कार्यक्रम में नौशाद को रोटियां बनाने के लिए बुलाया और जहां वो काम कर रहा था, वहां एक कैमरा लगा दिया। नौशाद ने रोटियां बनाना शुरू किया और जब आसपास कोई नहीं था, तब रोटियों पर थूकता भी जा रहा था। कैमरे में पूरी हरकत कैद होने के बाद उसे पकड़ लिया गया। लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया।

नौशाद का यह वीडिया तेजी से वायरल हो रहा है। हिंदू संगठन खासतौर पर भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि नौशाद जैसे लोग बीमारियां फैलाने के लिए जानबूझ कर ऐसा करते हैं। आरोपी नौशाद लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन कॉलोनी में रहने वाला है। जिस महिला की कावयद पर उसकी गिरफ्तारी हुई है, वह यशोदा यादव हिंदू कार्यकर्ता और पेशे से वकील हैं। पुलिस जब आरोपी को थाने ले जा रही थी, तब भी भारी संख्या में हिंदू कार्यकर्ता जमा हो गए और आरोपी की पिटाई करने लगे। पुलिस जैसे-तैसे उसे बचाकर ले गई। हालांकि नौशाद अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहा है। वायरल वीडियो के बारे में उसका कहना है कि वीडियो में वो ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने रोटियों पर नहीं थूका।

Thookiya Man who was seen spitting on Rotis at a wedding in Meerut has-been caught..

In UP's Meerut, a man allegedly seen spitting on dough before putting it to bake at a function was roughed up by locals. He was identified after a local outfit Hindu Jagran Manch brought up the issue before police.

