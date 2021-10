#Vijayadasami: विजयालक्ष्मी का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस दिन न केवल बुराई के प्रति रावण के पुतलों का दहन किया जाता है, बल्कि देवी मंदिरों को भी आकर्षक रोशनी से सजाया जाता है और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। ताजा तस्वीरें पुणे के महालक्ष्मी मंदिर (Pune Shri Mahalaxmi temple) आ रही है। यहां लक्ष्मीजी को सोना की साड़ी ओढ़ाई गई है। मंदिर के पुजारी दीपक वानरसे ने बताया कि सोने की साड़ी का वजन 16 किलोग्राम है, जिसे एक भक्त ने दान की थी। हम पिछले 11 वर्षों से इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। नीचे देखिए तस्वीरें

इसी तरह पश्चिम बंगाल में सिंदुर खेला का आयोजन हो रहा है। मां दुर्गा की पूजा के बाद महिलाएं जश्न मनाते हुए एक दूसरे को सिंदुर लगा रही हैं। नीचे देखिए सिंदुर खेला के फोटो वीडियो

वीडियो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अंतिम दिन और Vijaya Dashami के मौके पर महिलाओं ने 'सिंदूर खेला' में भाग लिया। तस्वीरें बीरभूम कीं।

#WATCH | Birbhum, West Bengal: Women participate in 'Sindoor Khela' to mark the last day of #Durgapujo and #VijayaDashami2021 pic.twitter.com/0GeIQlnsxL

#Sindoor Daan on Vijayadashami

During Sindur Khela, married women put on sindur or vermilion on Maa Durga's forehead and feet and thereafter they apply it on other married women present around them at kalibari Temple in Chandigarh on October 15, 2021. Video by Pritam Thakur pic.twitter.com/L7LC6JtRdH

— PRITAM THAKUR (@pritamt2707) October 15, 2021