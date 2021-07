असम-मिजोरम सीमा पर हिंसा भड़कने और फायरिंग की खबर आ रही है। इसके साथ ही सरकारी वाहनों पर हमला किए जाने की भी बात सामने आई है। परेशानी की बात ये है कि दोनों की राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। अमित शाह अभी दो दिन पहले ही पूर्वोत्तर के अपने दौरे के दौरान शिलांग में नार्थ-ईस्ट से सभी राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों से मिले थे। एक वीडियो, जिसमें लोगों को लाठियों से लैस देखा जा सकता है, ट्वीट करते हुए मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने मामले में गृह मंत्री शाह के दखल की मांग की है। उन्‍होंने लिखा-इसे तुरंत ही रोका जाना चाहिए।'

It's unfortunate that miscreants from Mizoram are indulging in stone-pelting &attack at Assam Govt Officials, stationed at Lailapur to protect Assam's land from encroachment: Assam Police on video shared by Mizoram CM Zoramthanga

CM had urged HM Amit Shah to look into the matter pic.twitter.com/rk18x0RhPe

— ANI (@ANI) July 26, 2021