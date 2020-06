Viral Photo : नन्‍हे हाथी की खूबसूरत आंखों के लिए अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पूछा कैप्‍शन, यूजर्स ने दिए रोचक जवाब

सुनयना! सुंदर आंखों वाले के लिए तो यही शब्‍द है। फिर आंखें इंसान की हों या जानवर की, सुंदर है तो है। सोशल मीडिया पर एक नन्‍हे हाथी की बेहद खूबसूरत आंखों वाली एक तस्‍वीर सामने आई है। इन आंखों की मासूमियत और सुंदरता देखते ही बनती है। इस तस्‍वीर को भारतीय वन सेवा के अधिकारी Susanta Nanda IFS ने अपने आधिकारिक Twitter Account पर पोस्‍ट किया है। इसे अपनी तरफ से उन्‍होंने नाम दिया है, सुनयना। वाजिब भी है। लेकिन उन्‍होंने अपने तमाम फॉलोअर्स और यूजर्स से गुज़ारिश की है कि इस शब्‍द के समानार्थी कोई अंग्रेजी शब्‍द बताएं, जिसमें सुंदर आंखों वाला भाव आता हो। यूजर्स ने भी एक से बढ़कर रोचक कमेंट्स दिए हैं। किसी ने कहा कि अंग्रेजी में तो इसका कोई शब्‍द हो ही नहीं सकता तो किसी ने कहा गोलगप्‍पा। हालांकि कुछ यूजर्स ने अच्‍छे नाम भी सुझाए। यदि आपके भी ज़ेहन में इन भोली आंखों को देखकर कुछ सूझता है तो आप भी बता सकते हैं। यदि नहीं तो कम से कम इस प्‍यारी तस्‍वीर को निहारने का मज़ा तो उठाया ही जा सकता है। देखिये कुछ चुनिंदा कमेंट्स।

Dinesh Sahu ने लिखा,

आदरणीय, मुझे लगता है कुछ शब्दों की आत्मा मूल भाषा में ही होती है, भाषा रूपांतरण से शब्द सौंदर्य ही समाप्त हो जाता है..!

और असल बात यह है कि मुझे english आती भी नहीं..! इसलिये माफी..

Prachi ने लिखा,

I wonder , is it even possible to give that look a name...

Melto....may be coz it has the power to melt beats of Beating heart heart...

KrishKrish66 ने लिखा,

In Tamil we named him " chutti kannan" it means joy full attractive baby eyes!!!

Venkat Parasuraman ने लिखा,

Doe-eyed....remember being used to describe Damayanti in Nala Damayanti ACK.

namita nagpal ने लिखा,

Hindi and Sanskrit are experiential languages. The English may have beautiful eyes but do they have big and beautiful bhartiya eyes? Jab hai nahi to language bhi reflect nahi karti.

आखिर Susanta Nanda IFS ने स्‍वयं लिखा,

They do have big & beautiful eyes.

And remember, beauty lies in the eyes of the beholder ..

हाथियों का यह रोचक वीडियो भी जरूर देखें

First day for the baby in the bath tub & needs assurance from mother frequently... Happens with us humans too. pic.twitter.com/tdndIwqMkA — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 28, 2020

Posted By: Navodit Saktawat

