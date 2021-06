Video Viral: भारत में शादियों के दौरान गोली चलना कोई नई बात नहीं है। शादियों में अधिकतर लोग दिखावे के लिए अपनी बंदूक लेकर आते हैं और जोश में आकर फायर कर देते हैं। कई बार शादियों में विवाद भी हो जाता है और लोग आवेश में आकर फायरिंग कर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में एक दुल्हन ने जो किया, उसे देख सब दंग रह गए। यहां एक शादी में दुल्हन ने ही रिवॉल्वर से हर्ष फायर कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद दूल्हन के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

यूपी में जेठवाड़ा के लक्ष्मण का पुरवा गांव में गिरिजा शंकर पाण्डेय की बेटी रूपा की शादी हो रही थी। दूल्हा वरमाला लेकर स्टेज पर दूल्हन का इंतजार कर रहा था। इसके बाद दूल्हन स्टेज पर पहुंची। यहां एक युवक हाथ में रिवॉल्वर लेकर खड़ा था। दूल्हन ने उसके हाथ से रिवॉल्वर ली और हर्ष फायर कर दिय। फायरिगं के बाद लड़की मुस्कुराते हुए स्टेज पर चढ़ गई। हालांकि, लड़की की इस हरकत की वजह से अब उसका परिवार मुश्किलों में है।

A bride has been booked for celebratory firing at her own wedding in #UttarPradesh's Pratapgarh city, police said on Tuesday.

A video of the incident had gone viral on the social media after which the police tracked down the bride. pic.twitter.com/PfUuLm9Dan

— IANS Tweets (@ians_india) June 1, 2021