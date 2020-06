Viral Video : सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक सांप को उल्‍टी करते दिखाया गया है। यह सांप कोबरा प्रजाति का है। उसका पेट फूला हुआ है। वह दर्द के मारे छटपटा रहा है। जैसे ही वह उल्‍टी करने को होता है, एक बड़ी सी वस्‍तु उसके शरीर में ऊपर की ओर सरकती हुई बाहर से ही नज़र आती है। यह दृश्‍य देख रहे लोग हैरत में हैं कि आखिर यह क्‍या चीज है। जब वह गोल-मोटी वस्‍तु सांप के मुंह तक सरककर आती है तो सांप के चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई देती है। इसके बाद एक पल में वह उस वस्‍तु को उगल देता है और अगले ही पल उसे राहत मिल जाती है। यह वस्‍तु कुछ और नहीं, एक प्‍लास्टिक की बोतल है जो किसी ने इस्‍तेमाल करके खुले में फेंक दी थी। बाद में इसे कोबरा ने कोई खाने की चीज समझकर निगल लिया और बॉटल उसके पेट में जाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया और उसने सांप को उल्‍टी कराने की कवायद कराई। प्रयास सफल हुआ और सांप ने प्‍लास्टिक की बॉटल एक सेकंड में उगल डाली।

यह वीडियो भारतीय वनसेवा के अधिकारी Susanta Nanda ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्‍होंने इस वीडियो के ज़रिये प्‍लास्टिक की भयावहता के बारे में संदेश दिया है। उन्‍होंने लिखा है कि, इस वीडियो में आप यह देखकर दंग रह जाएंगे कि कोबरा ने उल्‍टी करके क्‍या निकाला है। यह एक प्लास्टिक की बोतल है जो कि डिस्पोजेबल है। हमारी धरती और इस पर जीवन डिस्‍पोजेबल नहीं है।

इस समस्‍या का समाधान प्‍लास्टिक के सिंगल यूज के प्रोडक्‍शन को रोकने में ही है। इसके बदले री-यूजेबल के उपयोग को अपनाना चाहिये और ऐसी आदत बनाई जाए कि बार-बार उसे ही यूज किया जाए ताक‍ि खपत भी कम हो सके। प्‍लास्टिक केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों और पर्यावरण के लिए कितना घातक है, यह इस वीडियो से एक बार फिर साबित हो गया है।

यहां देखें वह हैरतअंगेज वीडियो

You’ll be surprised with the object that Cobra vomits..

The plastic bottle is disposable. This planet & life on it is not🙏

Solution lies in stopping production of single use plastics. And making the cost of reusable ones high enough to force its reuse & reduce consumption. pic.twitter.com/WnDcxsWIq6

— Susanta Nanda (@susantananda3) June 13, 2020