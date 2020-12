अहमदाबाद। पौत्री की सगाई में करीब 6 हजार लोगों को एकत्र करने वाले भाजपा के पूर्व मंत्री कांतिभाई गामित सहित 18 लोगों की पुलिस ने धरपकड कर ली है। इस मामले में पुलिस निरीक्षक व एक पुलिसकर्मी को सस्‍पेंड किया गया है। दक्षिण गुजरात के आदिवासी बहुल तापी जिले, सोनगढ पुलिस थाना इलाके के डोसवाडा गांव में मंगलवार को राज्‍य के पूर्व मंत्री कांतिभाई गामित की पौत्री की सगाई थी। सगाई समारोह में पूरा गांव शामिल हुआ, यहां गरबा व प्रीतिभोज का आयोजन था। समारोह का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ जिसे देखकर हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए पुछा कि जब इतने लोग एकत्र हुए तो एसपी व पुलिस क्‍या कर रहे थे। हाईकोर्ट ने इस पर भी ऐतराज जताया कि जब कोरोना गाइडलाइन में शादी समारोह में सौ लोगों की ही छूट है तो कांतिभाई ने 2 हजार लोगों को कैसे न्‍यौता दे दिया। सोनगढ पुलिस थाने में पूर्व मंत्री, उनके पुत्र व सरपंच जीतू चौधरी सहित 16 लोगों पर आईपीसी की धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्‍की धरपकड कर ली गई है, उधर एक पुलिस निरीक्षक व एक पुलिसकर्मी को सस्‍पेंड किया गया है। गुजरात सरकार के गृह राज्‍यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा का कहना है कि तापी के विवाह समारोह में हजारों लोगों के आने की घटना गंभीर है, सरकार ने पुलिस को सख्‍त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं, हाईकोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यहां देखें वह वीडियो

Gujarat: Police say they've acted against organizers for not following #COVID19 norms after a video went viral showing hundreds dancing at the engagement ceremony of Ex-BJP Minister Kanti Gamit's granddaughter at Doswada village in Tapi district

After verifying the authenticity of the viral video, we've registered an offence. The investigation is currently underway & we will take appropriate action in the offence registered: Sujata Majumdar, SP, Tapi District, Gujarat https://t.co/78XkAh86xW pic.twitter.com/HOehsGU9Ji

— ANI (@ANI) December 2, 2020