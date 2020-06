Viral Video: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक डॉग का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने वाला हर कोई हैरान रह जाता है। यह वीडियो ऐसा है जिसे देखने वाला लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। यह वीडियो विस्फोटक पदार्थ की जांच करने वाले स्क्वॉड के डॉगी का है जो 8 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुआ। TTirado नाम के इस डॉग को उसके डॉग सुरक्षा दल के सदस्यों ने भव्य विदाई दी।

Transportation Security Administration (TSA) के रीजनल प्रवक्ता Mark Howell ने ट्विटर पर TTrido के विदाई का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि 8 साल तक ड्यूटी करने के बाद इंडियानापोलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह श्वान रिटायर हुआ है। विस्फोटक पदार्थ की जांच करने वाला TTrido अब रिटायरमेंट के बाद अपने हैंडलर किथ ग्रे के साथ रहेगा, जिन्होंने उसे एडॉप्ट किया है।

After more than 8 years of service @INDairport, @TSA explosive detection canine TTirado has officially retired. He was adopted by his handler Keith Gray and will spend retirement at home with his family. Check out this clip of his final bag search and reward! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/efRwPFrmDi

— Mark Howell (@TSAMedia_MarkH) June 17, 2020