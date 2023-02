Viral Video: यूपी के अमेठी से इंसान और पक्षी की दोस्ती का अनूठा वीडियो सामने आया है। यहां के मोहम्मद आरिफ की सारस पक्षी से दोस्ती हो गई है। दरअसल, एक साल पहले मोहम्मद आरिफ को यह सारस पक्षी घायल अवस्था में मिला था। उन्होंने पक्षी का इलाज किया और अब दोनों के बीच ‘जय-वीरू’ जैसी दोस्ती हो गई है। नीचे वीडियो में देखिए कैसे जहां-जहां आरिफ जाते हैं, साये की तरह सारस भी उनके साथ-साथ उड़ान भरता है।

In UP's Amethi, Mohammad Aarif has a unique best friend- A saras bird which follows Aarif whereever the latter goes. The "Jai-Veeru" bonding was forged after Aarif rescued and treated the bird after it got injured last year. pic.twitter.com/eWzCkWKQOP

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) February 23, 2023