नई दिल्ली। भारत सरकार ने एक तरफ जहां जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दिया है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है वहीं सरकार की तरफ से पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भी बड़ा बयान आया है। केंद्रीय मंत्री ने सेना प्रमुख के PoK को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस पर विचार करेंगे। हाल ही में नए सेना प्रमुख ने पीओके को लेकर कहा था कि सरकार कहे तो पाक अधिकृत कश्मीर पर सेना एक्शन ले सकती है।

इसी बयान को लेकर अब केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाईक की प्रतिक्रिया आई है। नाईक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनका तो जज्बा यही है, इनका ये बोलना गलत नहीं है पर सरकार इस बात पर निश्तित तौर से गौर करेगी।

Minister of State for Defence Shripad Naik on Army Chief's statement that army will take action if receive orders to reclaim PoK: Inka toh jazba yahi hai, inka yeh bolna galat nahi hai par sarkar iss baat par nishchit taur se gaur karegi pic.twitter.com/oQMNKbfYOZ

मालूम हो कि पिछले दिनों सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद हाल ही में नए आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने मीडिया को संबोधित किया था और इस दौरान पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भी चर्चा हुई थी। इस दौरान उन्होंने संसद में हुए प्रस्ताव (Parliamentry Resolution) का हवाला देते हुए कहा कि 'पार्लियामेंट्री रिजॉल्यूशन है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। अस्थाई जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। अगर पार्लियामेंट यह चाहता है कि वो इलाका कभी हमारा हो ऐसा कोई आदेश मिलते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।'

#WATCH Army Chief on if PoK can be part of India as stated by political leadership: There is a parliamentary resolution that entire J&K is part of India.If Parliament wants it,then,PoK also should belong to us. When we get orders to that effect, we'll take appropriate action pic.twitter.com/P8Rbfwpr2x

